Большинство россиян тратят от 5 до 10 тыс. в месяц на репетиторов для детей

Большинство — 85% — российских школьников учатся после уроков. Больше всего родители предпочитают отдавать ребенка на групповые занятия (30%), показало исследование Skysmart, с результатами которого ознакомилась "Газета.
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