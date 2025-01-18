Алиев нажал на газ — и промахнулся: Настоящая причина тройного хамства в адрес России

Иван Щукин

Дааа, чудны твои дела Господи!!! Засилье Азербайджана видно очень нужны "нашему" олигархату что наше руководство вон как прогибается перед Алиевым что даже "разрешает" в России школы где все уроки ведутся на азерском языке! Ну а преждевременное извинение нашего Президента за аварию самолёта это вообще ни в какие ворота не укладывается! Куда катится Россия???