Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 820 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Блажен, кто верует. Есть только одно единственное возражение -  ИХ ЛЕГИОНЫ, И НА ИХ СТОРОНЕ ПОДЛОСТЬ И НАГЛОСТЬ. А МЫ...Боец, державший о...
  • Elena
    США - чирий на теле нашей планеты.Могут за секунду ...
  • Фаина Юсупова
    ООН теперь не стала такой как была,теперь возглавляют падальщики-убийцы как Америка,Великобритания и остальная шайка ...Британский постпр...

Алиев нажал на газ — и промахнулся: Настоящая причина тройного хамства в адрес России

Алиев нажал на газ — и промахнулся: Настоящая причина тройного хамства в адрес России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, критикуя Россию, затеял, возможно, самую важную игру в своей политической карьере.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Щукин
Дааа, чудны твои дела Господи!!! Засилье Азербайджана видно очень нужны &quot;нашему&quot; олигархату что наше руководство вон как прогибается перед Алиевым что даже &quot;разрешает&quot; в России школы где все уроки ведутся на азерском языке! Ну а преждевременное извинение нашего Президента за аварию самолёта это вообще ни в какие ворота не укладывается! Куда катится Россия???
Ответить
18 час.
ИИ
Иван Иванов
Всех носорогов лишать российского гражданства и пинками домой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх