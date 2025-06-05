Трамп поручил расследовать применение автоподписи Байдена в его указах

Kenny Holston/TASS Американский лидер Дональд Трамп поручил советнику Белого дома и генпрокуратуре Соединенных Штатов расследовать на предмет сговора применение автопера экс-главы страны Джо Байдена в указах президента.
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