В Подмосковье пройдет всеармейский конкурс на лучший расчет специальной обработки войск РХБ защиты

В Подмосковье пройдет всеармейский конкурс на лучший расчет специальной обработки войск РХБ защиты

В состязаниях примут участие 11 команд от военных округов, видов и родов войск, занявших первые места по итогам отбора среди расчетов специальной обработки в своих воинских частях.

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