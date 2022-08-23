Требовал квартиру и компенсацию: Пелагея вновь поставила Телегина на место в суде

Баталии между бывшими супругами продолжаются. Пелагея и Иван Телегин Личный архив Почти два года прошло с развода певицы Пелагеи с хоккеистом Иваном Телегиным, а бывшие супруги продолжают сражаться в суде за совместно нажитое имущество.