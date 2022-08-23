7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 298 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Данилов
    Мать моя женщина!!! Ему место на кладбище надо искать, он все избранниц ищет!!!Кушанашвили загов...
  • Ирина Галивец
    И бумеранг обязательно прилетит!Снигирь рассказал...
  • Яна Орлова
    Зачем такие губищи в пол лица?У ушибленной неве...

Требовал квартиру и компенсацию: Пелагея вновь поставила Телегина на место в суде

Требовал квартиру и компенсацию: Пелагея вновь поставила Телегина на место в суде

Баталии между бывшими супругами продолжаются. Пелагея и Иван Телегин Личный архив Почти два года прошло с развода певицы Пелагеи с хоккеистом Иваном Телегиным, а бывшие супруги продолжают сражаться в суде за совместно нажитое имущество.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх