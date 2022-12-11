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Шарль Леклер: «Сезон оставил смешанные чувства, хотя второе место – очень хороший результат»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги сезона-2022. По словам Леклера, второе место в чемпионате и возможность вклиниться между двумя пилотами «Ред Булл» не принесло ему особого удовлетворения.

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