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США сняли санкции с девяти чиновников Гонконга, что поднимает вопросы о крипторынке региона

США сняли санкции с девяти чиновников Гонконга, что поднимает вопросы о крипторынке региона

Министерство финансов США позволило истечь режиму чрезвычайного положения, введённому в отношении Гонконга, что 17 июля привело к снятию санкций с девяти чиновников, связанных с политикой Пекина по ограничению автономии города.

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