Россиян предупредили о возможном снижении цен на автомобили с пробегом на 10%

Стоимость автомобилей с пробегом может снизиться на 5% — 10% в зависимости от сегмента и конкретного региона на фоне падения спроса, сообщил агентству «Автостат» коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.
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