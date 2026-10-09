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Газета.ру

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Трамп приказал выдать лицензию на поставки дизельного топлива РФ на мировой рынок

Трамп приказал выдать лицензию на поставки дизельного топлива РФ на мировой рынок

США разрешат поставки российского дизельного топлива на мировой рынок по временной лицензии OFAC. Об этом сообщил Минфин США в соцсети Х.

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