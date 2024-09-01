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Царьград

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«Школьные линейки под дождем»: 2-ого сентября в Прикамье ожидается сильная гроза

«Школьные линейки под дождем»: 2-ого сентября в Прикамье ожидается сильная гроза

Всего 142 000 учеников отправятся на линейки в этом году в столице региона.Жители Прикамья готовятся к началу учебного года, школьные линейки в регионе стартуют 2-ого сентября.

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