Запад некому кормить: он ждет спасения от России

Не секрет, что Великобритания столкнулась сразу с каскадом жестких кризисов — от дикого подорожания электроэнергии и банкротств энергокомпаний до приостановок работы химических предприятий и банального торгового дефицита.
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