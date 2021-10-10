Мировое обозрение

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Запад некому кормить: он ждет спасения от России

Запад некому кормить: он ждет спасения от России

Не секрет, что Великобритания столкнулась сразу с каскадом жестких кризисов — от дикого подорожания электроэнергии и банкротств энергокомпаний до приостановок работы химических предприятий и банального торгового дефицита.

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