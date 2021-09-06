Желе из тыквы на зиму

Это лакомство едят даже те, кто не любит тыкву, проверено всеми моими домашними и знакомыми. А еще оно отлично освежает после сытного застолья! ИНГРЕДИЕНТЫ 2,5 кг тыквы 1 кг сахара 2 пачки апельсинового желе 2 апельсина 1 лимон 3 ч.
Популярные статьи
- Цветная капуста в сырно-гочичном соусе. Ещё одно очень вкусное блюдо, которое заслуживает своего внимание на любом столе. Очень вкусно! Готовится очень просто и быстро.
- Крылышки в медово-томатном соусе.
- Фруктовый десерт в зефирном креме. Идеально подходит для летнего сезона, когда вдоволь можно наслаждаться фруктами. Очень вкусно!
Свежие комментарии