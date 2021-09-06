Желе из тыквы на зиму

Это лакомство едят даже те, кто не любит тыкву, проверено всеми моими домашними и знакомыми. А еще оно отлично освежает после сытного застолья! ИНГРЕДИЕНТЫ 2,5 кг тыквы 1 кг сахара 2 пачки апельсинового желе 2 апельсина 1 лимон 3 ч.