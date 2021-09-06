Мир кулинарии

305 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    cпасибо за хороший и вкусный рецепт!Тонкие блины на в...
  • Галина Баранова
    Вообще-то харчо варится на баранине-получается еще душистее!Суп “Харчо” с рисом.
  • Елена игрик
    Видео посмотрела, "сибас" у них. Банальный окунь у вас!)))))))) Тоже мне, "маффины" - обычный бисквит, причем не на с...Французские маффи...

Желе из тыквы на зиму

Желе из тыквы на зиму

Это лакомство едят даже те, кто не любит тыкву, проверено всеми моими домашними и знакомыми. А еще оно отлично освежает после сытного застолья! ИНГРЕДИЕНТЫ 2,5 кг тыквы 1 кг сахара 2 пачки апельсинового желе 2 апельсина 1 лимон 3 ч.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх