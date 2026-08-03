Политика как он...
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Политика как она есть

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Вдова Курта Кобейна Кортни Лав хотела уничтожить все материалы дела о его смерти

Вдова Курта Кобейна Кортни Лав хотела уничтожить все материалы дела о его смерти

Вдова фронтмена Nirvana Курта Кобейна Кортни Лав через своего адвоката в 1995 году потребовала от полицейского управления Сиэтла передать ей полный комплект материалов расследования смерти музыканта — без сохранения копий в ведомстве.

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