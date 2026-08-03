Вдова Курта Кобейна Кортни Лав хотела уничтожить все материалы дела о его смерти

Политика как она есть

Вдова фронтмена Nirvana Курта Кобейна Кортни Лав через своего адвоката в 1995 году потребовала от полицейского управления Сиэтла передать ей полный комплект материалов расследования смерти музыканта — без сохранения копий в ведомстве.