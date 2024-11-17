Американский историк обвинил Байдена в намеренной эскалации между РФ и США

Президент США Джо Байден, одобрив удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ, хочет поставить победившего на выборах главы государства Дональда Трампа в безвыходное положение, заявил американский историк и экс-преподаватель Гарвардского университета Владимир Бровкин.
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