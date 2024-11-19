Губернатор Смоленской области Василий Анохин возложил цветы к Вечному огню в Минске

«Российско-белорусское единство – залог наших побед в борьбе с фальсификациями истории Великой Отечественной и Второй мировой войны» Губернатор Смоленской области Василий Анохин вместе с делегацией из правительства региона возложили венок к монументу Победы и цветы на мемориальную плиту у Вечного огня в Минске.