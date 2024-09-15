МО РФ: более 300 украинских боевиков уничтожены в Курской области

Жаль что так мало. Это идейные фашисты , а значит подлежат уничтожению.Это они стреляли нашим детям и пожилым людям в спину.

Дмитрий Боев

Вступление на Курскую область - так же бессмысленно, неподготовлено и антигуманно, как всё, что планируется и делается киевскими узурпаторами власти со аремён Майданов и всяких АТО. Тут нет даже темы для разговора: всё, к сожалению ясно ещё априоре.