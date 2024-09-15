Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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МО РФ: более 300 украинских боевиков уничтожены в Курской области

МО РФ: более 300 украинских боевиков уничтожены в Курской области

Вооруженные силы России в приграничном районе Курской области уничтожили за сутки более 300 украинских боевиков.

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Комментарии
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Лариса Галахова
Жаль что так мало. Это идейные фашисты , а значит подлежат уничтожению.Это они стреляли нашим детям и пожилым людям в спину.
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16 час.
Дмитрий Боев
Вступление на Курскую область - так же бессмысленно, неподготовлено и антигуманно, как всё, что планируется и делается киевскими узурпаторами власти со аремён Майданов и всяких АТО. Тут нет даже темы для разговора: всё, к сожалению ясно ещё априоре.
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14 час.

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