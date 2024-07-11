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Медведев призвал добиваться исчезновения Украины и НАТО

Медведев призвал добиваться исчезновения Украины и НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев призвал добиваться исчезновения Украины и Североатлантического альянса.

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Комментарии
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И
Искандер
Ужас как раздухарился наш Димон-Айфончик. Сам - &quot;белобилетник&quot; и сынок Илюша в военкомат не торопится, &quot;частными бизнес-проектами&quot; занимается. И кому  же &quot;добиваться исчезновения Украины и НАТО&quot;?
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8 час.
Юрий Астахов
Какая новая, радикальная и гениальная мысль! И как она больше никому в голову не пришла?!! Теперь гениальному автору осталось всем расписать, кому что делать  в этом направлении.
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7 час.
Nikolay Zakharov
Переобулся в воздухе,но то что говорит,особенно это последнее его изречение,соответствует духу времени. У нас нет выбора либо мы доминируем в Мире,либо Запад с амерами нас уничтожат. Поэтому, что он сказал нужно этого добиться в обязательном порядке.
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6 час.

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