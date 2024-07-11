Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев призвал добиваться исчезновения Украины и Североатлантического альянса.
Медведев призвал добиваться исчезновения Украины и НАТО
Комментарии
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И
Искандер
Ужас как раздухарился наш Димон-Айфончик. Сам - "белобилетник" и сынок Илюша в военкомат не торопится, "частными бизнес-проектами" занимается. И кому же "добиваться исчезновения Украины и НАТО"?
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8 час.
Юрий Астахов
Какая новая, радикальная и гениальная мысль! И как она больше никому в голову не пришла?!! Теперь гениальному автору осталось всем расписать, кому что делать в этом направлении.
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7 час.
Nikolay Zakharov
Переобулся в воздухе,но то что говорит,особенно это последнее его изречение,соответствует духу времени. У нас нет выбора либо мы доминируем в Мире,либо Запад с амерами нас уничтожат. Поэтому, что он сказал нужно этого добиться в обязательном порядке.
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6 час.
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