Медведев призвал добиваться исчезновения Украины и НАТО

И Искандер Ужас как раздухарился наш Димон-Айфончик. Сам - "белобилетник" и сынок Илюша в военкомат не торопится, "частными бизнес-проектами" занимается. И кому же "добиваться исчезновения Украины и НАТО"?

Юрий Астахов Какая новая, радикальная и гениальная мысль! И как она больше никому в голову не пришла?!! Теперь гениальному автору осталось всем расписать, кому что делать в этом направлении.