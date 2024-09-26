Армия России значительно «прибавила» с момента начала СВО

После начала российской СВО на украинской территории в сторону армии РФ было направлено много критических замечаний, часть из которых была обоснована, однако нельзя отрицать, что за прошедшее время она значительно прибавила в эффективности своих действий.
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