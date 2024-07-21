Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Предвыборный штаб Байдена сменил название на «Харрис в президенты»

Предвыборный штаб Байдена сменил название на «Харрис в президенты»

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена сменил название на «Харрис в президенты» после решения Байдена выйти из президентской гонки и его поддержки кандидатуры действующего вице-президента Камалы Харрис.

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