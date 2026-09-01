Путин высоко оценил усилия Жапарова по поддержке русского языка в Киргизии

На встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке Владимир Путин поблагодарил своего коллегу за внимание к вопросам сохранения и развития русского языка, который имеет в республике статус официального.