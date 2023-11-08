Путин считает, что СНГ следует превентивно работать над защитой от угроз

Странам Содружества Независимых Государств предстоит большая превентивная работа по обеспечению безопасности объединения, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам встречи секретарей советов безопасности стран СНГ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии