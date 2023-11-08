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Путин считает, что СНГ следует превентивно работать над защитой от угроз

Путин считает, что СНГ следует превентивно работать над защитой от угроз

Странам Содружества Независимых Государств предстоит большая превентивная работа по обеспечению безопасности объединения, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам встречи секретарей советов безопасности стран СНГ.

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