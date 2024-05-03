Разработчики тактического кооперативного шутера The Forever Winter показали геймпл...

Разработчики тактического кооперативного шутера The Forever Winter показали геймплейПосле анонса в феврале разработчик Fun Dog Studios теперь готов показать публике игровой процесс мрачного кооперативного шутера с элементами хоррора на выживание The Forever Winter.
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