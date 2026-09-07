CENTCOM: США после 14 июля перенаправили 94 связанных с Ираном судна

ВМС США после возобновления морской блокады Ормузского пролива 14 июля перехватили 94 судна. Об этом сообщает в соцсети X объединенное центральное командование американской армии (CENTCOM).
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