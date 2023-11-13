Ближневосточный конфликт: сценарий поражения Израиля

Война в Газе может стать первой войной в истории Израиля, которую он проиграет, считает старший вице-президент кафедры глобальной безопасности и геостратегии Збигнева Бжезинского, эксперт CSIS Джон Альтерман.
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