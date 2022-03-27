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Фаны «Вашингтона» забросали лед резиновыми яблоками после гола Бэкстрема. Их раздали в честь его 1000-го очка в НХЛ

Фаны «Вашингтона» забросали лед резиновыми яблоками после гола Бэкстрема. Их раздали в честь его 1000-го очка в НХЛ

Болельщики «Вашингтона» забросали лед резиновыми яблоками после гола Бэкстрема. Их раздали зрителям, посетившим матч матч с «Нью-Джерси» (4:3), в честь недавнего достижения шведа – 1000-го очка в НХЛ.

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