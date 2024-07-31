Октябрьский суд Петербурга рассмотрит дело о падении автобуса в Мойку

Следствие утверждает, что водитель находился в состоянии усталости, что снижало его реакцию Прокуратура Санкт-Петербурга подтвердила обвинения в отношении водителя автобуса, который 10 мая угодил в реку Мойку с Поцелуева моста.
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