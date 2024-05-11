Исследовали назвали внешние признаки женщин с расстройством личности. Ваша девушка точно не психопатка? Исследователи назвали простой способ выяснить это Ученые проанализировали данные 213 заключенных, которые страдают психопатией и выявили внешние признаки, которые присутствуют у большинства из ….