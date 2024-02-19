Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Не спешите выбрасывать мусор: 9 удачных идей для ненужных вещей

Не спешите выбрасывать мусор: 9 удачных идей для ненужных вещей

Дать ненужным вещам вторую жизнь не современный лайфхак. Этим занимались наши прабабушки. Они ценили каждую мелочь и находили место в хозяйстве даже для «мусора» — ненужной бумаги, обрезков ткани и так далее.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Мне понравились изделия для лежанок котиков и сабаней.
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