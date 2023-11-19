Умерла актриса Татьяна Стрельцова

Советской и киргизской актрисе было 70 лет.фото: vk.com/teatrkg--> В Бишкеке в возрасте 70 лет скончалась народная артистка Киргизии, актриса Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова Татьяна Стрельцова.
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