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Автоэксперты сообщили предельный срок хранения бензина

Автоэксперты сообщили предельный срок хранения бензина

По стандартам безопасности, срок годности бензина составляет примерно пять лет. Однако некоторые эксперты утверждают, что этот срок может быть сокращен до шести месяцев или даже года из-за определенных факторов, информирует издание «АвтоВзгляд».

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