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Калужские новости

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Калужанин задержан за шпионаж в пользу Украины

Калужанин задержан за шпионаж в пользу Украины

ФСБ России сообщили о задержании жителя Калужской области по подозрению в госизмене. По данным спецслужб, мужчина 1987 года рождения с сентября 2023 года сотрудничал с украинскими спецслужбами, собирая данные о расположении российских систем ПВО в регионе.

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