Калужанин задержан за шпионаж в пользу Украины

ФСБ России сообщили о задержании жителя Калужской области по подозрению в госизмене. По данным спецслужб, мужчина 1987 года рождения с сентября 2023 года сотрудничал с украинскими спецслужбами, собирая данные о расположении российских систем ПВО в регионе.