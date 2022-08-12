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«МЮ» проведет переговоры с Рабьо. Сегодня хавбек встретится со спортдиректором клуба

«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток приобрести хавбека «Ювентуса» Адриена Рабьо. Сегодня спортивный директор манкунианцев Джон Мерто встретится с 27-летним игроком сборной Франции.

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