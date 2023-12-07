"Наказания не избежать": водителя оштрафуют за обнаружение "лишнего" в машине с 8 декабря

Согласно разъяснениям Оксаны Николаевны Васильевой, доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, штраф за перевозку лишнего пассажира в автомобиле составляет 500 рублей, передает Autonews (18+).
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