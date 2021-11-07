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Около 20 человек стали жертвами массового ДТП в Мексике

Как минимум 19 человек погибли в результате ДТП на трассе Мехико-Пуэбла в Мексике. По разным данным, от шести до десяти автомобилей загорелись, и люди не успели выбраться из горящих машин, пишет Prensa Latina со ссылкой на местную прокуратуру.

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