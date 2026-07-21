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ВК Пресс

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Доброполье под ударами: что происходит на одном из самых напряженных участков фронта

Доброполье под ударами: что происходит на одном из самых напряженных участков фронта

Российские войска продолжают наступательные действия на Добропольском направлении. О продвижении подразделений и ударах по позициям ВСУ сообщил канал «Дневник Десантника» в макс.

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