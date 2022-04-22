В России зарегистрировали новый препарат от коронавируса

В России зарегистрировали новый препарат от коронавирусаКак сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фармацевтической компании «Промомед», новый препарат от коронавируса «Скайвира» на основе нирматрелвира и ритонавира, зарегистрирован в России.