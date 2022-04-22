Живая Кубань

181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    Сроки надо увеличивать и конфискацию имущества не только у  работников миграционной службы РФ,но и у их родственников.В Россию под видо...
  • Максим Маркин
    в целях профилактики коррупции давно пора ко всем контрольным органам применить ротацию кадров, которая исторически д...В Лабинске сотруд...
  • SHURIK
    А теперь решением суда выселить тех, кто не предоставил ей жилье.Жительницу Ейска ...

В России зарегистрировали новый препарат от коронавируса

В России зарегистрировали новый препарат от коронавируса

В России зарегистрировали новый препарат от коронавирусаКак сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фармацевтической компании «Промомед», новый препарат от коронавируса «Скайвира» на основе нирматрелвира и ритонавира, зарегистрирован в России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх