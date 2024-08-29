Рисование от тревожности: как ежедневное рисование может снизить стресс

Фото: darminaopel.ru Узнайте, как ежедневная привычка рисовать или делать наброски может помочь вам снизить уровень стресса и тревоги, даже если вы не художник… Откройте для себя преимущества ежедневного использования карандаша и бумаги независимо от художественных способностей, включая снижение тревожности, внутренний покой и самоанализ.