Опубликована афиша Калужского ТЮЗа на февраль 2025

Опубликована афиша спектаклей в Калужском театре юного зрителя на февраль. Детям и подросткам, а также взрослой аудитории в феврале представят спектакли, основанные на всеми любимых сказках и произведениях классиков: "Золушка", "Музей исчезнувших вещей", "Гуси-лебеди", "Маленькие трагедии", "Сказка о царе Салтане", "Царевна-лягушка", "Волшебная лампа Аладдина", "Подарок Феи", "Дядя Федор, пес и кот", "Вишневый сад", "Маленький принц", "Волшебник изумрудного города", "Снежная королева", "Не покидай меня", "Кентервильское привидение".