Жена Ельцина не понимает, почему презирают ее мужа: "Вы нам за 90-е ещё спасибо должны сказать"

Даже, спустя многие годы, наши люди все еще вспоминают 90-е годы. Естественно, у каждого свои воспоминания, в зависимости от возраста, наличия собственной семьи, места работы и жительства в те годы.
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