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Жена Ельцина не понимает, почему презирают ее мужа: "Вы нам за 90-е ещё спасибо должны сказать"

Жена Ельцина не понимает, почему презирают ее мужа: "Вы нам за 90-е ещё спасибо должны сказать"

Даже, спустя многие годы, наши люди все еще вспоминают 90-е годы. Естественно, у каждого свои воспоминания, в зависимости от возраста, наличия собственной семьи, места работы и жительства в те годы.

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Комментарии
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М
Мария
Притворяется идиоткой.
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4 час.
Юрий Пешков
Это не люди молчат а руководство которое он воспитал.
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3 час.
СС
Сергей Скрипальщиков
ты достойный выродок ЕБН
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13 мин.

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