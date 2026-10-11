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Царьград

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Русских заставят делать ремонт на кухне из-за нового закона

Русских заставят делать ремонт на кухне из-за нового закона

Жители советских пятиэтажек рискуют столкнуться с проблемой на кухне из-за новых требований. Десятилетиями многие заделывали "ненужные" отверстия в стенах во время ремонтов, не подозревая, что этого делать нельзя.

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