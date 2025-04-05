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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексеева – о словах Дзюбы про Махачева: «Артем прикалывается. Я вот играю в футбол не хуже Дзюбы»

«Я думаю, Артем прикалывается. Он же харизматичный парень. Вот и двигается по харизме. Я вот тоже играю в футбол не хуже Дзюбы.

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