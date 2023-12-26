Принцесса Шарлотта должна стать королевой! Новое фото доказывает это

Кейт Миддлтон и принц Уильям удивили фанатов новым снимком. Новая открытка Кейт и Уильяма: Шарлотта показала, кто главный в семье Социальные СетиПервая рождественская открытка: Кейт и Уильям с детьми LEGION-MEDIAСовсем недавно принц и принцесса Уэльские уже публиковали свою рождественскую открытку, но в праздничный день они неожиданно поделились новым снимком.