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Принцесса Шарлотта должна стать королевой! Новое фото доказывает это

Принцесса Шарлотта должна стать королевой! Новое фото доказывает это

Кейт Миддлтон и принц Уильям удивили фанатов новым снимком. Новая открытка Кейт и Уильяма: Шарлотта показала, кто главный в семье Социальные СетиПервая рождественская открытка: Кейт и Уильям с детьми LEGION-MEDIAСовсем недавно принц и принцесса Уэльские уже публиковали свою рождественскую открытку, но в праздничный день они неожиданно поделились новым снимком.

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