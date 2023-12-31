Ошибка, которую Кедми назвал самой главной у Путина

Кедми всё правильно говорит. И у нас в стране многие так говорили, но их никто не слушал. Такое впечатление, что историю СССР и Великой Отечественной Войны никто из тех, кому положено знать не изучал.

ВГ

Виктор Гутман

Согласен со Степаном Ивановым. Выскажу и свое мнение: Яков Кедми - враг СССР и не друг России, но он - умный и знающий разведчик и политик и, к сожалению, во многом прав: готовили молниеносную победу и не приняли во внимание заявление Зеленского, что армия Украины - сильнейшая в Европе, не знали об истинном состоянии обороноспособности Украины, ее готовности не только отражать нападение, но и довольно мощно контратаковать. Недооценили вероятную помощь Украине со стороны коллективного Запада, не предусмотрели меры и средства своевременного предотвращения этой помощи. Но Кедми не прав, что Россию ждет катастрофа и только она спасет Россию. Конечно, Путин - не Сталин, но он многое понял и, надеюсь, многое переймет у Сталина. В том числе и сталинские волю и решительность, его твердые убеждение и утверждение: "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!" Я, сын ветерана ВОВ, советский офицер, верю: так будет! Честь имею!