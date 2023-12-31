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Ошибка, которую Кедми назвал самой главной у Путина

Ошибка, которую Кедми назвал самой главной у Путина

Недавно в эфире YouTube-канала Waldman, израильский эксперт Яков Кедми рассказал о самой главной ошибке, которую, на его взгляд, допустил Владимир Путин.

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Комментарии
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Степан Иванов
Кедми всё правильно говорит. И у нас в стране многие так говорили, но их никто не слушал. Такое впечатление, что историю СССР и Великой Отечественной Войны никто из тех, кому положено знать не изучал.
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1 час.
Лариса Сиротенко
Кедми постоянно поучает &quot;что в России эдак, а что не так&quot;. И все, затая дыхание, заглядывают ему в рот! Уже на роль предсказателя замахнулся....
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1 час.
ВГ
Виктор Гутман
Согласен со Степаном Ивановым. Выскажу и свое мнение: Яков Кедми - враг СССР и не друг России, но он - умный и знающий разведчик и политик и, к сожалению, во многом прав: готовили молниеносную победу и не приняли во внимание заявление Зеленского, что армия Украины - сильнейшая в Европе, не знали об истинном состоянии обороноспособности Украины, ее готовности не только отражать нападение, но и довольно мощно контратаковать. Недооценили вероятную помощь Украине со стороны коллективного Запада, не предусмотрели меры и средства своевременного предотвращения этой помощи. Но Кедми не прав, что Россию ждет катастрофа и только она спасет Россию. Конечно, Путин - не Сталин, но он многое понял и, надеюсь, многое переймет у Сталина. В том числе и сталинские волю и решительность, его твердые убеждение и утверждение: &quot;Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!&quot;  Я, сын ветерана ВОВ, советский офицер, верю: так будет! Честь имею!
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9 мин.

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