Эффектно и легко: «Спартак» начал защиту Кубка России с разгрома, «Зениту» и «Краснодару» помогли победить новички

«Спартак» разгромил «Оренбург» в первом матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Пабло Солари пару раз подкараулил ошибки защитников, Манфред Угальде оформил дубль, Игорь Дмитриев отдал две голевые передачи, а Павел Полех стал самым молодым автором гола в истории команды.
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