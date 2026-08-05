Эффектно и легко: «Спартак» начал защиту Кубка России с разгрома, «Зениту» и «Краснодару» помогли победить новички

«Спартак» разгромил «Оренбург» в первом матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Пабло Солари пару раз подкараулил ошибки защитников, Манфред Угальде оформил дубль, Игорь Дмитриев отдал две голевые передачи, а Павел Полех стал самым молодым автором гола в истории команды.