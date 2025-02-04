Названы основные плюсы моторных масел с нулевой вязкостью

Директор по исследованиям и разработкам компании Rolf Lubricants East Артем Чальцев рассказал, что моторные масла с нулевой вязкостью обеспечивают быстрый запуск мотора в морозы, а также надежно защищают его при экстремальных нагрузках.
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