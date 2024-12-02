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Сырье и культура. Как Алтайский край сотрудничает с Восточно-Казахстанской областью?

Сырье и культура. Как Алтайский край сотрудничает с Восточно-Казахстанской областью?

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с акимом Восточно-Казахстанской области Ермеком Кошербаевым, вместе они обсудили сотрудничество двух регионов Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел переговоры с акимом Восточно-Казахстанской области Ермеком Кошербаевым на XX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Уфе.

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