Арестованного за попытку прорваться в НИИ имени Склифосовского Ведзижева освободили

Суд освободил Адама Ведзижева, арестованного на 15 суток за попытку прорваться в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда доставили бойца ММА Умара Чичаева, раненного при стрельбе около офиса Wildberries в центре Москвы.
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