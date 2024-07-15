Фицо, Трамп… Кто следующий?

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено в минувшую субботу, однако еще за год до этого на сайте Radio Universum в далекой от Америки Чехии появилась статья Ивана Гоффмана, опубликованная под заголовком «Предварительный некролог либеральной демократии», в которой автор объяснял причины политического насилия в США.