Житель Красноборска перевёл «брокеру» из интернета около миллиона рублей

Всё началось с того, что мужчина увидел новость о том, что людям, родившимся до 1991 года, положена денежная компенсацияДля получения выплаты предлагалось заполнить специальную форму и направить на электронный адрес.
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