На днях состоялся релиз Stray, приключения о коте, путешествующем по заброшенному кибергороду. Этим летом вышло уже несколько игр, завоевавших внимание аудитории — TMNT: Shredder’s Revenge вызвала ностальгию по старым мордобоям от Konami, фанаты Cuphead наконец-то получили дополнение The Delicious Last Course, а любители «кинца» проводили время в […] .